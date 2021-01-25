Посол Индии назвал примерное время встречи Моди и Путина

Встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди с президентом России Владимиром Путиным может состояться в середине года при благоприятной эпидемиологической ситуации. Об этом в понедельник, 25 января, заявил индийский посол в Москве Венкатеш Варма.

«В ближайшее время мы ожидаем серию высокопоставленных визитов для подготовки возможной встречи двух лидеров ― возможно, в середине этого года, в зависимости от того, как позволит эпидемиологическая ситуация», ― сказал он в ходе встречи с журналистами.

Также он сообщил, что визит российского лидера в Нью-Дели может состояться в очном формате, если ситуация с распространением коронавируса улучшится.

В сентябре 2020 года Путин в ходе телефонного разговора обсудил с Моди совместные усилия по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, а также аспекты двусторонних отношений.

Последний раз премьер-министр Индии и президент России встречались в сентябре 2019 года на пятом Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Центральным событием ВЭФа стала пленарная сессия, в которой приняли участие Путин, Моди, а также на тот момент глава правительства Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.