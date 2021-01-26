Бывшего вице-премьера Сергея Приходько назвали символом эпохи

Бывший вице-премьер, экс-руководитель аппарата российского правительства Сергей Приходько, скончавшийся 26 января после продолжительной болезни, был «симметричен» эпохе и стал одним из ее символов, рассказал «Известиям» президент фонда общественных связей «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Он напомнил, что политик начинал работу на ключевых постах, занимаясь преимущественно внешней политикой, а затем переориентировался на работу правительственного аппарата.

По его мнению, карьеру политика можно назвать одним из образцов успешных карьер.

«Что касается политических взглядов, то о них время от времени говорили, когда он занимался внешнеполитическим блоком до перехода в правительство. Но постепенно с годами Приходько переориентировался на подстраивание под тренд. Это тоже было созвучно эпохе, когда собственная позиция чиновников стала приветствоваться меньше, тем более позиция публичная», — заявил Виноградов.

Приходько был «симметричен» эпохе, отчасти был не самым заметным и узнаваемым, но всё же одним из символов этих эпох, добавил президент экспертного фонда.

Сергей Приходько скончался 26 января в возрасте 64 лет после продолжительной болезни.

Он окончил Московский государственный институт международных отношений, имел дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. До 1997 года он работал в структуре российского МИДа. В 1997–1998 годах был помощником президента России по РСМД.

В январе 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин назначил Приходько своим помощником, пишет «Газета.ру».