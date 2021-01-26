В ВОЗ подтвердили влияние пандемии COVID-19 на психологическое здоровье людей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела исследование, результаты которого показали, что пандемия COVID-19 влияет на психологическое здоровье людей. Об этом 26 января сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Она отметила, что спрос на услуги психиатров и психотерапевтов в период пандемии увеличился. По словам Вуйнович, важно направить дополнительные усилия в помощь тем, кто сейчас находится в непростом положении.

«Исследование ВОЗ о воздействии COVID-19 на неврологическое и психическое здоровье показало, что 93% из 130 стран, участвовавших в нем, сообщили о сбоях в оказании одной или более услуг по лечению психических, неврологических и расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, в то время как спрос на психотерапевтические услуги здравоохранения увеличился», — заявила Вуйнович ТАСС.

Представитель организации добавила, что выход из периода пандемии и восстановление после него невозможны без нужного внимания к психологическому состоянию и ментальному здоровью граждан. Вуйнович указала на важность повышать уровень грамотности и осведомленности в области психологического здоровья у населения, а также устранять стигматизацию тех, кто обращается к услугам подобных специалистов.

Кроме того, Вуйнович подчеркнула важность направления дополнительных усилий для охвата людей из групп повышенного риска и тех, кто находится в уязвимом положении. По словам представителя ВОЗ, сфера психологической помощи испытывает нехватку финансирования, поэтому сейчас надо выделять средства для того, что помочь всем нуждающимся в услугах специалиста.

В конце 2020 года президент британского Королевского колледжа психиатров Эдриан Джеймс также заявлял, что угроза влияния пандемии на психику людей, по всей вероятности, самая большая со времен Второй мировой войны. Он отметил, что на психику влияет комплекс факторов: собственная болезнь, заболевания и смерть близких, социально-экономические последствия пандемии.

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