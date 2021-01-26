Выпуск легковых автомобилей в России снизился на 18% в 2020 году

В 2020 году в России было выпущено 1 млн 259 тыс. легковых автомобилей, что на 17,5% меньше, чем годом ранее. Об этом 26 января сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что автопроизводители в прошлом году продолжали обновлять и расширять модельный ряд российской сборки. В частности, появились модели Kia Seltos, XCeed и K5, Haval H5, Mazda CX-30, новые поколения Skoda Rapid и Octavia, а также обновленные Hyundai Solaris и Creta.

Лидером по объемам сборки иномарок по итогам 2020 года остается петербургский завод Hyundai, выпустивший более 219 тыс. автомобилей (–10% к результату 2019 года).

20 января сообщалось, что в 2020 году в России было продано около 1,5 млн новых легковых автомобилей, что на 8% меньше, чем в 2019-м.

Больше всего россияне купили автомобилей марки Lada — 314 тыс. единиц. На втором месте находится Kia с показателем в 201 тыс. единиц. Третью позицию занимает бренд Hyundai, автомобили которого выбрали 160 тыс. жителей РФ.