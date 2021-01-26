В мире растет спрос на бриллианты

Во время пандемии в мире вырос спрос на бриллианты. До 2020 года люди в большей степени тратились на путешествия и рестораны. Ограничения на фоне COVID-19 изменили предпочтения потребителей. Так, горнодобывающая компания De Beers хочет подписать контракт на $600 млн по поставке алмазного сырья, передает телеканал «Известия». Сделка может стать крупнейшей в этом секторе за последние три года. Некоторые участники рынка опасаются, что стагнация может вновь вернуться из-за набирающей обороты всеобщей вакцинации от COVID-19.

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