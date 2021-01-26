Разработчик «Новичка» анонсировал выпуск лекарства от COVID-19

Один из участников разработки отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк сообщил, что намерен в ближайшее время выпустить противовирусное и иммуномодулирующее средство для борьбы с COVID-19 и другими заболеваниями.

По его словам, лекарство основано на препарате «Диуцифон», которое было синтезировано в СССР в 1967 году. Оно использовалось для лечения проказы и до 2000-х годов входило в список жизненно важных лекарств.

Новый препарат получил название «Иммофон» и в отличие от своего предшественника отлично растворяется в воде, а, соответственно, и в плазме крови.

«Оно работает против вирусных заболеваний, великолепно восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы, то есть ликвидирует цитокиновый шторм (когда иммунитет уничтожает свой организм. — Ред.), который, по мнению многих специалистов, является одной из причин смертности от COVID-19», — заявил Ринк «РИА Новости».

Специалист отметил, что в «Иммофоне» соединены зарубежное противовирусное средство «Дапсон» и две молекулы метилурацила, которые должны активировать обмен веществ в тканях и стимулировать процесс регенерации.

Предполагается, что «Иммофон» будет применяться не только против COVID-19, но также для борьбы с красной волчанкой, склеродермией, ревматойдным артритом, псориазом, аллергией, лейкозами и заболеваниями легких.

Препарат уже протестировали 700 пациентов-добровольцев старшего возраста, не было зафиксировано ни одного случая тяжелой стадии или летального исхода после заражения, подчеркнул Ринк.

На данный момент ведется производство опытных партий препарата для дальнейшей проверки его действия при разных патологиях, также идут переговоры с Минздравом РФ и другими регуляторами о выпуске на рынок преднаполненных шприцов и капельниц. Предположительно, одна доза препарата будет стоить около 1 тыс. рублей, заключил специалист.

В конце декабря 2020 года стало известно, что ФМБА получило разрешение Минздрава РФ на проведение клинического исследования препарата прямого действия против COVID-19. Сообщалось, что агентство набирает добровольцев и готовится к клиническим исследованиям.

Также известно о разработке в России еще одного лекарства от коронавируса, его созданием занимается Центр имени Гамалеи. Планируется провести испытания препарата осенью текущего года.

Как отмечал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, в стране по состоянию на 21 декабря было зарегистрировано более 10 препаратов для лечения коронавируса.

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