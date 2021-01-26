Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Нижняя палата конгресса США передала резолюцию об импичменте Трампа в сенат
Мир
В Словакии заявили о нежелании ЕС бесконечно продлевать санкции против РФ
Мир
Деятельность Байдена поддерживают свыше 60% американцев
Мир
Сирийские бедуины вернулись в покинутые из-за боевиков дома
Мир
Байдена призвали отменить смертную казнь на федеральном уровне
Мир
Власти КНДР ввели уголовную ответственность за южнокорейские сериалы и книги
Мир
В Индии в результате аварийной посадки военного вертолета погиб пилот
Мир
В Японии рассматривают возможность продления режима ЧС еще на месяц
Общество
Второй за неделю циклон принесет во Владивосток ветер и снег 28 января

Второй за неделю циклон принесет во Владивосток ветер и снег 28 января

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Второй за неделю циклон принесет в Приморье, в том числе во Владивосток, ураганный ветер, сильный снегопад и метель. Об этом сообщил на своем сайте Примгидромет во вторник, 26 января.

Сплошные минусы: как холодный январь скажется на пандемии
Морозы в Москве продлятся почти до конца месяца

«В четверг, 28 января, к Владивостоку с Желтого моря подойдет очень активный, развивающийся циклон, а это уже не сегодняшний атмосферный фронт», — говорится в сообщении.

В городе и на юге края ожидаются очень сильный снегопад, сильная метель и ветер ураганной силы, более 35 м/с. Однако уточняется, что циклон также может пройти на некотором удалении от Владивостока. В этом случае интенсивность снегопада может быть снижена, а ветер ожидается со скоростью до 30 м/с.

Во вторник, 26 января, фронтальные разделы циклона принесли на значительную часть Приморья снегопад, мокрый снег и сильный ветер. Отменены свыше 30 автобусных рейсов, внутренние авиарейсы отменены или задерживаются.

25 января заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев заявил, что 30-градусные морозы еще могут вернуться в столичный регион в последний месяц зимы.

Ранее в этот же день сообщалось, что наступившая в Москве оттепель сменится легкими морозами уже в предстоящие выходные.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021