Второй за неделю циклон принесет во Владивосток ветер и снег 28 января

Второй за неделю циклон принесет в Приморье, в том числе во Владивосток, ураганный ветер, сильный снегопад и метель. Об этом сообщил на своем сайте Примгидромет во вторник, 26 января.

«В четверг, 28 января, к Владивостоку с Желтого моря подойдет очень активный, развивающийся циклон, а это уже не сегодняшний атмосферный фронт», — говорится в сообщении.

В городе и на юге края ожидаются очень сильный снегопад, сильная метель и ветер ураганной силы, более 35 м/с. Однако уточняется, что циклон также может пройти на некотором удалении от Владивостока. В этом случае интенсивность снегопада может быть снижена, а ветер ожидается со скоростью до 30 м/с.

Во вторник, 26 января, фронтальные разделы циклона принесли на значительную часть Приморья снегопад, мокрый снег и сильный ветер. Отменены свыше 30 автобусных рейсов, внутренние авиарейсы отменены или задерживаются.

25 января заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев заявил, что 30-градусные морозы еще могут вернуться в столичный регион в последний месяц зимы.

Ранее в этот же день сообщалось, что наступившая в Москве оттепель сменится легкими морозами уже в предстоящие выходные.