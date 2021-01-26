Путин выступил за запрет отождествления роли СССР и Германии во Второй мировой

Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме подготовить законопроект о запрете публичного отождествления роли Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне. Об этом в понедельник, 25 января, сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что документ должен быть подготовлен к весенней сессии нижней палаты 2021 года, пишет «Газета.ру».

«При участии российского организационного комитета «Победа» подготовить… проект федерального закона о внесении в федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» изменений, направленных на установление запрета публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне», ― говорится в сообщении.

В июне в американском журнале The National Interest вышла статья Путина под названием «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны». В ней российский лидер предлагает «всестороннюю оценку наследия Второй мировой войны».

В частности, Путин высказался о роли СССР в разгроме гитлеровской Германии и подчеркнул, что Советский Союз внес наибольший вклад в победу над нацизмом. Также в материале президент отметил, что необходимо продолжать изучать причины начала Второй мировой войны. Однако делать это надо только на основании документов, а не на основе спекуляций — как идеологических, так и политических.

В середине декабря 2020 года Генеральная ассамблея ООН приняла российский проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Документ поддержали 130 государств, Украина и США высказались против. Воздержалась от голосования 51 страна, среди них были Австрия, Франция, Бельгия, Турция и другие.