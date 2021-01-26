Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Нижняя палата конгресса США передала резолюцию об импичменте Трампа в сенат
Мир
В Словакии заявили о нежелании ЕС бесконечно продлевать санкции против РФ
Мир
Более половины жителей США поддержали импичмент Трампа
Мир
Полицейского в США уволили за поддержку в соцсетях беспорядков у Капитолия
Мир
Сенат США утвердил кандидатуру Джанет Йеллен на пост главы минфина
Мир
Генсек ООН заявил о худшем экономическом кризисе за столетие
Экономика
Более 1,5 млн бизнесов закрылось по итогам 2020 года
Мир
Власти Чехии решили запретить производство пластиковой посуды в стране
Общество
В Петербурге умер известный спортивный комментатор Эрнест Серебренников

Путин выступил за запрет отождествления роли СССР и Германии во Второй мировой

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме подготовить законопроект о запрете публичного отождествления роли Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне. Об этом в понедельник, 25 января, сообщила пресс-служба Кремля.

«Мы постоянно обращаемся к урокам Нюрнбергского трибунала»
Владимир Путин призвал не забывать принципы, которые лежат в основе ценностей послевоенного миропорядка

Отмечается, что документ должен быть подготовлен к весенней сессии нижней палаты 2021 года, пишет «Газета.ру».

«При участии российского организационного комитета «Победа» подготовить… проект федерального закона о внесении в федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» изменений, направленных на установление запрета публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне», ― говорится в сообщении.

В июне в американском журнале The National Interest вышла статья Путина под названием «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны». В ней российский лидер предлагает «всестороннюю оценку наследия Второй мировой войны».

В частности, Путин высказался о роли СССР в разгроме гитлеровской Германии и подчеркнул, что Советский Союз внес наибольший вклад в победу над нацизмом. Также в материале президент отметил, что необходимо продолжать изучать причины начала Второй мировой войны. Однако делать это надо только на основании документов, а не на основе спекуляций — как идеологических, так и политических.

В середине декабря 2020 года Генеральная ассамблея ООН приняла российский проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Документ поддержали 130 государств, Украина и США высказались против. Воздержалась от голосования 51 страна, среди них были Австрия, Франция, Бельгия, Турция и другие.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021