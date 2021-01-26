В США на 20-долларовой купюре появится портрет борца против рабства

Минфин США принял решение ускорить выход купюры достоинством в $20 с изображением афроамериканки, активистки движения за освобождение рабов в XIX веке Гарриет Табмен. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, важно, чтобы американские банкноты отражали историю и разнообразие нашей страны. Она также добавила, что сейчас ведомство изучает возможность ускорить работу по данному вопросу, пишет Associated Press.

Изначально решение о том, чтобы поместить портрет Табмен на купюру, было принято администрацией бывшего президента США Барака Обамы.

Однако при следующей администрации Дональда Трампа процесс отложили до 2028 года. Сам Трамп очень уважает изображенного в данный момент на купюре президента Эндрю Джексона.

При этом в 2020 году президент США Дональд Трамп, выступая в субботу, 4 июля, в День независимости США, на лужайке перед Белым домом, озвучил свою версию списка величайших американцев.

В него глава государства включил отцов-основателей США, героев войны, борцов за права афроамериканцев, спортсменов, авиаторов и даже героев народного фольклора.

Движение за права афроамериканцев в списке представляют аболиционисты Фредерик Дуглас и Гарриет Табмен, писательница Гарриет Бичер-Стоу — автор романа «Хижина дяди Тома», а также борцы за равные права Букер Вашингтон и Сьюзен Браунелл Энтони.