Трамп назвал свой вариант списка величайших американцев

Свою версию списка величайших американцев озвучил президент США Дональд Трамп, выступая в субботу, 4 июля, в День независимости США, на лужайке перед Белым домом. В него глава государства включил отцов-основателей США, героев войны, борцов за права афроамериканцев, спортсменов, авиаторов и даже героев народного фольклора. Трансляция выступления велась в официальном Twitter Белого дома.

Во время своей речи Трамп напомнил о своем объявленном накануне решении создать комитет по увековечиванию памяти великих американцев.

Возглавить список, по мнению Трампа, должен главнокомандующий времен войны за независимость, первый президент Джордж Вашингтон. По словам президента, последнее время с его наследием обращаются «очень нечестно». Памятники Вашингтону подвергались нападениям в ходе протестов и беспорядков за права афроамериканцев: Вашингтон был рабовладельцем.

Не обошел глава Белого дома и отцов-основателей Соединенных Штатов: Бенджамина Франклина, поставившего подпись под всеми основополагающими документами американской независимости, Александра Гамильтона — первого министра финансов США, и президентов Томаса Джефферсона, Джона Адамса и Джеймса Мэдисона. Из женщин первого поколения американской независимости Трамп включил в «список славы» швею Бетси Росс, которая, по легенде, сшила первый флаг США, а также первую леди Долли Мэдисон.

Из президентов в «пантеон» Трампа также вошли Авраам Линкольн и Рональд Рейган.

Движение за права афроамериканцев в списке представляют аболиционисты Фредерик Дуглас и Гарриет Табмен, писательница Гарриет Бичер-Стоу — автор романа «Хижина дяди Тома», а также борцы за равные права Букер Вашингтон и Сюзан Браунелл Этони.

Трамп почтил также основательницу Красного Креста Клару Бартон, пионеров авиации братьев Райт и Амелию Эрхарт, первого афроамериканского бейсболиста Джеки Робинсона, генералов Второй мировой Джорджа Паттона и Дугласа Макартура, проповедника Билли Грэма, а также погибшего астронавта Кристу Маколифф.

Отдельно в списке стоят исторические деятели, которые более известны как персонажи фольклора — первопроходец американских земель Дэниел Бун и военный Дэви Крокетт.

Накануне, во время своего выступления в Северной Дакоте, Трамп объявил о подписании указа о создании парка, в котором будут установлены статуи величайших героев Америки. Президент не уточнил, где и когда будет создан такой парк.