Генсек ООН предупредил о риске роста смертности в мире от COVID-19

Промедление с распространением вакцин, а также мутация коронавируса могут привести к большей смертности от вызываемого инфекцией заболевания COVID-19. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на мероприятии «Давосская повестка дня». Трансляцию велась на странице форума в Twitter.

«Существует реальная угроза мутаций вируса в более заразные и смертоносные варианты, которые могут быть устойчивы к существующим вакцинам», — отметил он.

Гутерриш призвал страны, разработавшие вакцину, значительно нарастить производство препарата и обеспечить их всеобщую доступность.

По его словам, вакцины быстро появляются в развитых странах, а беднейшим странами мира их не достается. Как добавил генсек ООН, ошибочным будет заключение, что вакцинация граждан богатых стран приведет к эпидемической безопасности.

Ранее в январе независимый эксперт ООН по вопросу о правах человека и международной солидарности Обиора Окафор заявлял, что мир может столкнуться с расколом из-за вакцин против коронавируса. По его словам, некоторые государства глобального Севера зарезервировали для себя значительное количество вакцин и проводят иммунизацию своих жителей.

Но почти ни в одной из стран глобального Юга, где проживает почти 90% населения планеты, такого доступа к вакцинам нет.