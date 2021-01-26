Не частный случай: жилищным инспекторам упростят доступ в квартиры

Жилищным инспекторам облегчат доступ в квартиры россиян для проверок на предмет незаконной перепланировки. Минстрой подготовил соответствующий законопроект (есть в распоряжении «Известий»). Сейчас документ на рассмотрении в правительстве, его планируют внести в Госдуму в марте. Доступ в квартиры, как и сейчас, будет возможен по решению суда. Но процедуру проверки хотят ускорить, поскольку незаконные перепланировки могут угрожать жизни и здоровью жильцов, сообщили «Известиям» в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина. Предполагается, что суды будут давать инспекторам разрешения на визит в квартиру за пять дней. Сейчас процедура иногда длится месяцами, утверждают эксперты.

Быстрый доступ

Минстрой подготовил поправки в Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты относительно перепланировки и переустройства квартир в многоквартирных домах. Документ находится на рассмотрении правительства для последующего внесения в Госдуму, сообщил «Известиям» представитель вице-премьера Марата Хуснуллина Шамиль Галимуллин. На рассмотрение нижней палаты его планируют предоставить в марте, следует из плана законопроектной деятельности на 2021 год.

Не частный случай Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Документ предполагает, что сотрудникам государственных жилищных инспекций (ГЖИ) упростят доступ в квартиры для проверок на предмет незаконной перепланировки, сообщил представитель вице-премера. У ГЖИ и сейчас есть право на такие визиты. Законопроект предполагает, что суды будут давать инспекторам допуск в ускоренном порядке, сказал он.

— Доступ в квартиры, как и раньше, будет возможен исключительно по решению суда. Однако в связи с тем, что проведение незаконных перепланировок может нести угрозу жизни и здоровью жильцов, принято решение ускорить процедуры проверки наличия такого рода нарушений, — подчеркнул представитель вице-премьера.

Самовольное переустройство и перепланировка могут стать причиной нарушений целостности многоквартирного дома, добавили в Минстрое.

На прошлой неделе появились сообщения о начавшихся массовых проверках квартир россиян на предмет незаконных перепланировок. В Мосжилинспекции тогда не подтвердили эту информацию, отметив, что попасть в квартиры без судебного решения нельзя.

«В процессуальном законодательстве РФ отсутствуют какие-либо специальные правила рассмотрения дел по требованию о предоставлении доступа в жилое помещение. В связи с этим такие дела рассматриваются в рамках искового производства, минимальный срок рассмотрения которых в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ составляет два месяца», указано в пояснительной записке к законопроекту Минстроя.

Не частный случай Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Документ предлагает ввести в Кодекс административного судопроизводства новый вид производства — по делам о предоставлении доступа в квартиры. Такие дела суды должны рассматривать в течение пяти дней, а решения по ним необходимо исполнять немедленно, следует из проекта.

В документе также определен весь процесс получения доступа в квартиры, отметила президент фонда «Институт экономики города», член общественного совета при Минстрое Надежда Косарева. Сегодня конкретики нет, и это затрудняет доступ, подчеркнул генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко.

В проекте сказано, что, если извещенный жилец не явился на судебное заседание, это не будет препятствием для рассмотрения дела. Это также будет способствовать скорейшему решению проблем с доступом в квартиры с незаконной перепланировкой, пояснила директор ассоциации НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.

К цивилизации

Немало граждан проводят перепланировки дома без согласования с соответствующими органами (как правило, это органы местного самоуправления), отметила Надежда Косарева. К незаконным изменениям относятся снос несущих конструкций (стен), расширение и перенос дверных и оконных проемов, перепланировка балконов и другие , рассказал Сергей Минко. Самая популярная у россиян перепланировка — расширение жилья за счет присоединения балкона, тоже незаконна , подчеркнул он.

Самовольная перепланировка карается штрафом до 2,5 тыс. рублей , сказал член комиссии Ассоциации юристов России по градостроительному и жилищному законодательству Шамиль Султанов. При выявлении нарушений жильцов могут обязать всё вернуть в первоначальный вид. Если требование не выполняется, ГЖИ вправе подать в суд на лишение прав собственности , сказал он. Владельцам конфискованных квартир возвращают их стоимость за вычетом средств, необходимых для восстановления планировки , добавила Надежда Косарева.

Не частный случай Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

На практике в большинстве случаев собственники, которые юридически подкованы, добровольно не впускают проверяющих и не позволяют задокументировать факт незаконной перепланировки , сказал эксперт комиссии ЖКХ Общественного совета при Минстрое Павел Склянчук. Но на жалобы соседей жилинспекторы или представители УК вынуждены реагировать, добавил он.

Из-за незаконных перепланировок и переустройства нередко случаются аварии, подчеркнула Татьяна Вепрецкая. Например, из-за устройства теплого пола за счет системы водоснабжения (допустимым считается нагрев полов исключительно за счет электричества) без горячей воды может остаться весь подъезд. Проблему невозможно решить месяцами, пока не будет получено судебное решение на доступ в жилье нарушителя, отметила эксперт.

Несмотря на то, что и сегодня получить разрешение на визит в квартиру несложно, зачастую процедура затягивается в том числе из-за большой загрузки судов, отметил управляющий партнер бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов.

— Гражданам правильнее было бы изначально соблюдать правила и согласовывать безопасные перепланировки жилья. Для этого, конечно, необходимо упростить и эту процедуру, — считает Надежда Косарева.

В целом, законопроект предполагает и это. По документу, правительство будет определять перечень работ по перепланировке и переустройству помещений, а также устанавливать требования к проектам. Таким образом, появятся четкие и понятные правила на федеральном уровне. Сегодня нормы устанавливают на региональном уровне, пояснила исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

Не частный случай Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

Но глобально нововведения не смогут решить проблему незаконных перепланировок, поскольку у ГЖИ зачастую не хватает рабочей силы, полагает она. Правда, и случаев, когда собственники при ремонте нарушают несущие конструкции, всё меньше благодаря разнообразию предложения на рынке новостроек, высказал мнение Шамиль Султанов.