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Популярные лекарства оказались опасными при COVID-19

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Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) во время COVID-19 опасны и могут помешать борьбе иммунной системы с коронавирусом. Об этом говорится в публикации ученых на страницах Journal of Virology.

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Как уточняют специалисты Медицинской школы Йельского университета в США, эти препараты подавляют активность ферментов циклооксигеназы-1 и циклооксигеназы-2 (ЦОГ-1 и ЦОГ-2), которые опосредуют производство простагландинов, играющих биологические роли в воспалительных реакциях.

В результате такие популярные лекарства, как ибупрофен и мелоксикам, могут потенциально повлиять на восприимчивость организма к инфекции, размножение вируса внутри клеток и действие иммунной системы.

Как установлено в ходе эксперимента, инфекция SARS-CoV-2 активирует ЦОГ-2 в различных культурах клеток человека и системах мышей. Однако подавление ЦОГ-2 двумя часто используемыми противовоспалительными препаратами не оказало влияния на проникновение вируса или репликацию.

Напротив, в модели инфекции SARS-CoV-2 на мышах лечение НПВП снижало выработку провоспалительных цитокинов и нарушало иммунный ответ на вирус, что продемонстрировано снижением титров нейтрализующих антител.

«Наши результаты показывают, что лечение НПВП может влиять на исходы COVID-19, подавляя воспалительную реакцию и выработку защитных антител, а не изменяя восприимчивость к инфекции или репликацию вируса», — отметили авторы статьи.

В настоящее время число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 98 млн. Больше всего выявленных случаев инфицирования (более 24 млн) приходится на США, далее следуют Индия (более 10 млн) и Бразилия (8,9 млн).

По данным Роспотребнадзора, в России постепенно снижается уровень заболеваемости COVID-19. С начала осени суточный прирост новых случаев не превышал 20 на 100 тыс. человек, что вдвое ниже, чем, например, в Европе.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8-800-2000-112.

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