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Более 98 млн человек в мире заболели COVID-19

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Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 98 млн. Такие данные приводит американский Университет Джонса Хопкинса в воскресенье, 24 января.

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По его подсчетам, с начала пандемии 98 728 154 человека заболели COVID-19, при этом было зарегистрировано 2 120 414 летальных исходов. За все время выздоровели около 70 млн человек.

Больше всего выявленных случаев инфицирования (24 991 748) приходится на США, далее следуют Индия (10 654 533) и Бразилия (8 816 254).

Накануне сообщалось, что в России за минувшие сутки зафиксирован 20 921 новый случай заболевания COVID-19. Всего с пандемии в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 3 698 273.

20 января глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что коллективный иммунитет к коронавирусу в стране может сформироваться уже в первой половине 2021 года.

По данным Роспотребнадзора, в России постепенно снижается уровень заболеваемости COVID-19. С начала осени суточный прирост новых случаев не превышал 20 на 100 тыс. человек, что вдвое ниже, чем, например, в Европе.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8-800-2000-112.

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