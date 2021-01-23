В России выявили 20 921 случай коронавируса за сутки. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания COVID-19 в субботу, 23 января.

Это минимум с 11 ноября 2020 года — тогда зарегистрировали 19 851 заболевших.

За прошедшие 24 также зафиксировано 559 летальных исходов, полностью выздоровело 27 779 человек.

Больше всего заболевших выявили в Санкт-Петербурге (3056), Москве (2668), Московской области (1121).

Всего, по данным на 23 января, в РФ зарегистрировано 3 698 273 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 68 971 летальный исход, выздоровело 3 109 315 человек.

Накануне заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в России COVID-19 переболели менее 3% населения. Он отметил, что в 20% случаев болезнь протекает тяжело и требует госпитализации, в 5% — реанимации.

20 января глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что коллективный иммунитет к коронавирусу в стране может сформироваться уже в первой половине 2021 года.

По данным Роспотребнадзора, в России постепенно снижается уровень заболеваемости COVID-19. С начала осени суточный прирост новых случаев не превышал 20 на 100 тыс. человек, что вдвое ниже, чем, например, в Европе.

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