Apple предупредила о возможной опасности для здоровья из-за iPhone 12

Смартфоны iPhone 12 могут создавать электромагнитные помехи, которые будут действовать на кардиостимуляторы и прочие медицинские устройства. Об этом сообщается в официальном документе, размещенном на сайте компании Apple.

Как уточняется, это происходит из-за новой системы аксессуаров MagSafe, в которой имеются магниты, а в зарядных устройствах содержатся радиомодули. Из-за этого в работе некоторых приборов медицинского назначения может происходить сбой.

Представители компании посоветовали держать смартфоны данной модели и аксессуары MagSafe на безопасном расстоянии, которое составляет примерно 15–30 см. Также стоит поговорить с лечащим врачом и производителем, который выпустил устройство.

В конце декабря директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков предупредил, что во время зарядки смартфон нагревается, поэтому лучше отсоединить его на время разговора или общаться по громкой связи.

13 декабря старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко развеял миф о вреде спать рядом со смартфоном. По его словам, нет достоверных доказательств того, что излучение смартфона ощутимо влияет на человеческий организм.