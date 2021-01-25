Лидер правящей немецкой партии высказался о «Северном потоке – 2»

Правящая в Германии партия Христианско-демократический союз (ХДС) не пересмотрит позицию по энергетическому проекту «Северный поток – 2». Об этом 25 января заявил председатель политической силы Армин Лашет.

Как напомнил политик, проект носит экономический характер, а энергоснабжение Германии остается важным вопросом, который требует ответа.

«У американцев своя позиция, она давно ясна и не зависит от республиканцев или демократов. Но моя позиция четкая», — отметил он на пресс-конференции, транслировавшейся в Twitter. По словам Лашета, ФРГ сотрудничает с Россией в науке и экономике.

«Уже 50т лет у нас есть энергетическое снабжение (из России), оно было даже в самые жесткие времена холодной войны», — напомнил он. По мнению лидера ХДС, надо искать сферы сотрудничества с Москвой, несмотря на разногласия.

Ранее в этот день официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт отметил, что проект носит экономический, а не политический характер.

21 января Европейский парламент принял резолюцию из-за ареста в России блогера Алексея Навального, в документе содержалось, в частности, требование к Евросоюзу «незамедлительно препятствовать завершению проекта «Северный поток – 2».

Документ одобрили 581 депутат, против высказались 50, еще 44 воздержались от голосования.