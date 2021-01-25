Эксперты оценили инициативу «Новых людей» о трудоустройстве выпускников вузов

Предпринимателям и компаниям, которые будут трудоустраивать по специальности выпускников вузов, необходимо предоставить годовую льготу, благодаря которой их освободят от платежей в пенсионные и страховые фонды. С таким предложением выступил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев в блоге на радио «Эхо Москвы».

По мнению экспертов, данное нововведение позитивно отразится на деятельности организаций.

«Главной причиной низкого трудоустройства по специальности является отсутствие контактов между вузами и работодателями. Предложение может быть эффективно, если обязательные платежи в пенсионные и страховые фонды за выпускника вуза возьмет на себя государство. Но тогда между государством и работодателем должно быть серьезное и очень глубокое официальное соглашение по взаимодействиям», — отметила председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) по труду и социальной политике Ирина Жуковская.

Она добавила, что работодателям лучше активно работать с вузами и предлагать им точные заказы на специалистов. При этом работодатели будут вести учащегося с первых курсов обучения в вузе до защиты диплома и помогать ему получать практические навыки.

Владелец агентства Stratagema.consulting Рада Горшкова назвала инициативу «Новых людей» обоснованной, так как многие молодые люди перестают видеть важность обучения в университете из-за страха не найти работу по специальности.

«Студенты еще во время обучения смотрят вакансии и видят там противоречивые требования к молодым специалистам — «берем только выпускников с опытом работы». Именно эта строчка в вакансиях вместе с повышением популярности онлайн-работы и снижает мотивацию студентов — устраиваться на работу по специальности, а старших школьников — мечтать о поступлении в вуз», — подчеркнула Горшкова.

При этом одобрение предложения партии о льготе для юридических лиц, берущих на работу выпускников, позволит получить выгоду и самим компаниям, которые компенсируют риски при трудоустройстве молодого специалиста, добавила бизнес-аналитик.

По словам эксперта общественной организации «Профессионалы в сфере образовательных инноваций» Владимира Шулова, выдвинутую партией инициативу можно расширить путем введения налоговых льгот для организаций, поддерживающих среднее, дополнительное и высшее образование в стране.

«Это позволит повысить качество подготовки студентов, а хорошо подготовленные выпускники найдут возможность для реализации по специальности. Необходимо укреплять связи между работодателями и университетами, чтобы вузы могли корректировать свои образовательные программы и количество мест по специальностям», — отметил специалист.

Тем не менее, как заявил глава образовательной компании «Like Центр» Василий Алексеев, программу «Новых людей» следует дополнить рядом изменений, которые повысят ее эффективность.

«Одним из направлений, в котором следовало бы запустить изменения, могла бы стать переориентация вузов с узких специальностей на более базовую подготовку, допускающую больше вариаций в дальнейшей специализации выпускника. А тонкостям профессии молодой специалист мог бы обучаться уже на практике, непосредственно на рабочем месте, — подчеркнул эксперт.

Ранее в январе сервис по поиску работы SuperJob сообщил, что одними из наиболее высокооплачиваемых вакансий для студентов стали вакансии программиста, юриста и аниматора-мультипликатора. Наибольшее число высокооплачиваемых предложений для студентов и специалистов без опыта — в сфере IT.