Эксперты перечислили самые высокооплачиваемые вакансии для студентов

Вакансии программиста, юриста и аниматора-мультипликатора попали в топ самых высокооплачиваемых вакансий для студентов. Об этом свидетельствуют материалы, подготовленные сервисом по поиску работы SuperJob к Дню студента, оказавшиеся 24 января в распоряжении ТАСС.

По данным исследования, наибольшее число высокооплачиваемых предложений для студентов и специалистов без опыта — в сфере IT. В частности, в Москве студент четвертого-пятого курсов, обучающийся на программиста, может рассчитывать на зарплату до 90 тыс. рублей. Кроме того, на рынке представлены вакансии и с з/п от 50 тыс. до 70 тыс. рублей.

Самая высокая зарплата среди вакансий для специалистов без опыта ожидает юриста первичного приема в Москве — 100 тыс. рублей. Вместе с тем в другой компании стажеру-юристу предлагают 40 тыс. рублей.

В свою очередь аниматору 2D в Москве работодатели готовы предложить от 60 тыс. до 75 тыс. рублей.

Аналитики сервиса добавили, что, согласно опросу 2020 года, 64% работодателей готовы принять студентов без опыта работы.

Несколько дней назад в опубликованном исследовании портала «Работа.ру» сообщалось, что с неправдивой информацией в описании вакансий сталкивались 80% россиян. Больше половины респондентов (55%) рассказали, что чаще всего работодатели неверно указывали уровень заработной платы.

В начале января жители России рассказали, сколько хотят зарабатывать в 2021 году. Согласно исследованию сервиса «Работа.ру», в среднем россияне хотят получать ежемесячную зарплату в размере 158 тыс. рублей.