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МЧС предупредило об опасности схода лавин в 18 регионах России
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МЧС предупредило об опасности схода лавин в 18 регионах России

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Опасность схода лавин сохраняется в 18 регионах России. Об этом в понедельник, 25 января, сообщили в МЧС РФ.

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«Сохраняется лавинная опасность в горных районах Бурятии, Камчатского края, Магаданской и Сахалинской областей, Красноярского края, республик Алтай, Хакасия, Тыва, Иркутской и Кемеровской областей, Адыгеи и Краснодарского края, Ингушетии, Северной Осетии — Алании, Дагестана, Чеченской, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республик», — говорится в сообщении ведомства.

Также в министерстве предупредили, что в горных и предгорных районах Северного Кавказа и юга страны есть вероятность схода оползней и просадки грунта.

Накануне МЧС предупреждало о лавинной опасности в горах Кабардино-Балкарской Республики (КБР) на уровне выше 2 тыс. м, передает RT.

Ранее в этот день сообщалось, что с извергающегося вулкана Ключевской на Камчатке сошли лавины, в частности по Апахончискому желобу. Причиной схода лавин стал обвал кромки кратера.

В регионе объявлен оранжевый уровень авиационной опасности, передает телеканал «Звезда».

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