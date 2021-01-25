Научный центр «Вектор» сфотографировал британский штамм COVID-19

Государственный научный центр «Вектор» Роспотребнадзора впервые в мире сфотографировал британский штамм коронавируса, выделенный от пациента в декабре 2020 года, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства 25 января.

Фотография коронавируса под микроскопом была получена в рамках продолжающегося изучения свойств данного варианта COVID-19, включая его структурные особенности и проявления в клеточных культурах и экспериментальных моделях с использованием лабораторных животных.

Подчеркивается, что зарегистрированные в России ПЦР-тесты, разработанные учреждениями Роспотребнадзора, обеспечивают надежное выявление случаев заражения британским вариантом коронавируса, а тест-система Института эпидемиологии Роспотребнадзора способна отличить вариантный вирус от немутантных форм.

В ведомстве также отметили, что мутации, характерные для британского штамма коронавируса, не сказываются на эффективности разработанной «Вектором» вакцины «ЭпиВакКорона», в состав которой входят пептидные антигены, относящиеся к консервативным участкам вирусного белка, не затрагиваемым выявленными у коронавируса изменениям.

22 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый штамм коронавируса, впервые выявленный в королевстве в середине декабря 2020 года, является не только более заразным, но и может быть связан с более высокими показателями смертности.

10 января глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что у одного россиянина, прибывшего до Нового года из Великобритании, был обнаружен новый штамм коронавируса. Тремя днями позднее в Центральном научно-исследовательском институте эпидемиологии Роспотребнадзора уточнили, что заболевший не представляет опасности для окружающих и вирус от него никому не передался.

Из-за выявления в Великобритании нового штамма коронавируса Россия приостановила авиасообщение с этой страной на период с 22 декабря по 1 февраля включительно.

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