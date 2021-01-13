Роспотребнадзор заявил о нераспространении «британского» штамма в РФ

После выявления первого случая «британского» штамма коронавирусной инфекции дальнейшего распространения заражения не произошло. Об этом в среду, 13 января, заявил заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«На сегодня в РФ случай выявления «британского» штамма пока единственный. Человек, инфицированный этим штаммом, был своевременно выявлен, изолирован и сейчас здоров. Дальнейшего распространения инфекции не произошло», — цитирует его ТАСС.

Горелов указал, что «британский» штамм является разновидностью коронавирусной инфекции. По словам эксперта, новый вариант чуть более заразен, так как один инфицированный может заразить 1,3–1,5 вместо 0,9–1, как это было с первоначальным штаммом.

Накануне Горелов сообщил, что меры по борьбе с распространением COVID-19, которые введены в России, помогут не допустить распространения в стране «британского» штамма коронавируса.

10 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России был выявлен первый случай «британского» штамма коронавируса.

Об обнаружении нового варианта SARS-CoV-2 14 декабря сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок. При этом премьер-министр Борис Джонсон отмечал, что новый штамм передается на 70% быстрее, но информации о том, что он вызывает более тяжелые осложнения или высокую летальность, нет.

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