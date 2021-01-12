В России оценили возможность распространения «британского» штамма коронавируса

Меры по борьбе с распространением COVID-19, которые введены в России, помогут не допустить распространения в стране «британского» штамма коронавируса. Об этом во вторник, 12 января, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Всех прибывающих из-за рубежа обязательно обследуют на коронавирус. Благодаря этим мерам инфицированный британским штаммом пациент был своевременно выявлен, изолирован и сейчас здоров. Кроме того, на данный момент полностью закрыты границы с Великобританией», — сказал Горелов в беседе с «РИА Новости».

По его словам, все эти меры позволят «разорвать эпидемическую цепочку» и не допустить распространения нового штамма в РФ.

Эпидемиолог напомнил, что «британский» штамм — это разновидность коронавирусной инфекции, поэтому меры профилактики остаются прежними, так как они уже показали свою эффективность.

В частности, это своевременное выявление инфекции, изоляция пациентов, соблюдение социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты и вакцинация.

10 января глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что в России был выявлен первый случай «британского» штамма коронавируса.

В конце декабря 2020 года представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, что распространение нового штамма коронавируса не вызовет принципиальных изменений для пандемии. Она пояснила, что изменение вируса является нормальным его проявлением: каждый вирус в течение своей эволюции меняется.

14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что в стране выявили новый, мутировавший вариант коронавируса. На тот момент было отмечено около 1 тыс. заражений новым штаммом на юге страны.

19 декабря премьер-министр страны Борис Джонсон рассказал, что выявленный на юге Великобритании новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 более заразен. По словам политика, первоначальные признаки распространения нового варианта вируса указывают на то, что он на 70% более заразен, нежели первоначальный штамм.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.