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Стэнфорд совместно со Сбером запускают студенческий акселератор

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Сбер запустил первый общероссийский акселератор SberStudent для студентов, аспирантов, научных сотрудников институтов и университетов. Программу для акселератора разработал Стэнфордский центр профессионального развития.

Акселератор, запуск которого приурочен ко Дню студента, пройдет в три этапа с 1 марта по 31 августа 2021 года, участие в нем бесплатное, сообщается в поступившем «Известиям» пресс-релизе. Подать заявку на участие можно до 25 февраля на сайте http://www.sberstudent.sberclass.ru/.

Отмечается, что благодаря SberStudent участники смогут перенять опыт предпринимательства от лучших бизнесменов и профессоров Кремниевой долины. Программа позволит освоить инновационные навыки мышления, научиться оценивать потенциал превращения идеи в полноценный бизнес, анализировать соответствие продукта рынку, формулировать цели, превращать их в метрики и планы, оценивать необходимые ресурсы для их достижения, найти крупных заказчиков, партнеров и получить первые инвестиции на развитие, а также реализовать работающий продукт стартапа и монетизировать его.

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По словам председателя правления Сбербанка Германа Грефа, глобальная цель всех акселераторов организации — «вырастить созвездие новых сильных технологических компаний, которые могли бы стать фундаментом новой экономики нашей страны». Для этого необходимо не только менять отношение к предпринимательству, но и давать необходимые для роста бизнеса знания, инструменты и ресурсы, подчеркнул он.

«Программу студенческого акселератора мы реализуем на базе контента от Стэнфордского центра профессионального развития — это уникальная экспертиза и опыт профессионалов, которые воспитали не одно поколение стартаперов и стояли у истоков модели Кремниевой долины, в которой ядром развития технологического предпринимательства являются университет и его студенты. Уверен, этот проект внесет важный вклад в развитие культуры предпринимательства в российской университетской среде и заложит основу для создания в вузах дружественной к бизнес-инновациям среды», — заключил Греф.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков со своей стороны выразил поддержку инициативе Сбера.

«В университетах отдельное внимание уделяется формированию креативной предпринимательской среды, взаимодействие вузов и индустриальных партнеров уже становится нормой. Для нас особенно важно, чтобы ведущие российские технологические компании предоставляли студентам новые возможности для реализации, погружения их в среду реальной работы. Убежден, что инициатива по проведению первого общероссийского студенческого акселератора SberStudent будет способствовать достижению этих целей», — отметил он.

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