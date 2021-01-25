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Россию исключили из экспертной группы по лунной программе

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Российских представителей исключили из экспертной группы по обсуждению создания окололунной станции Gateway, сообщает 25 января «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

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По словам собеседника агентства, данное решение принято после заявлений российской стороны о недостаточной роли в проекте.

«Представители России исключены из обсуждения по этой тематике, исключены из рассылок писем, обсуждений, доступа к материалам», — добавил он.

В 2017 году «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о совместном создании окололунной станции. Согласно договору, Россия должна была создать шлюзовый модуль и систему обеспечения. В «Роскосмосе» сочли такую роль недостаточной. В итоге идея совместного российско-американского проекта развития не получила. Однако спустя два года Россия вернулась к переговорам.

В мае 2020-го глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что США заинтересованы в участии партнеров по Международной космической станции (МКС) в своей лунной программе, но не знают, будет ли участвовать Россия и в какой степени.

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