Трамп отказался от планов создать новую партию

Бывший президент США Дональд Трамп отказался от намерения создать третью крупную политическую партию в стране, которая конкурировала бы с демократами и республиканцами, сообщает телеканал Fox News в понедельник, 25 января.

По словам советника предвыборного штаба политика Джейсона Миллера, Трамп «ясно дал понять», что направит свои силы на помощь республиканцам на выборах в палату представителей и сенат в 2022 году.

При этом Миллер подчеркнул, что «за пределами этих усилий» в данном отношении ничего не планируется.

В свою очередь корреспондент газеты New York Times Мэгги Хэберман написала в Twitter, что Трампа «отговорили» от этой идеи.

In last 24 hours, after floating through a few folks that he was considering creating a third-party as a way to keep Senate Rs in line ahead of impeachment, Trump has been talked out of that and is making clear to people he isn't pursuing it, per ppl familiar w his thinking.