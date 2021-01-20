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WSJ узнала о планах Трампа создать новую партию

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Действующий президент США Дональд Трамп обсуждал со своими соратниками создание новой политической партии, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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По данным издания, американский лидер хотел бы назвать ее «Патриотической партией». Отмечается, что создание новой партии потребует значительных финансовых вложений. При этом у Трампа есть большое число сторонников, часть из которых не была вовлечена в политику Республиканской партии до его прихода к власти.

Отношения Дональда Трампа с некоторыми республиканцами заметно обострились. Так, лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл обвинил действующего президента в беспорядках, произошедших 6 января в Вашингтоне.

13 января палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампу за «подстрекательство к мятежу». Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси подписала статью об импичменте главы Белого дома, документ направлен в сенат.

Верхняя палата конгресса планирует рассмотреть импичмент Трампа после инаугурации избранного лидера страны Джо Байдена, 20 января. В случае утверждения сенатом решения об импичменте на голосование вынесут запрет Трампу баллотироваться впредь.

6 января сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей. Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января, его инаугурация запланирована на 20 января в 12:00 по местному времени (20:00 мск).

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