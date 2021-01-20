WSJ узнала о планах Трампа создать новую партию

Действующий президент США Дональд Трамп обсуждал со своими соратниками создание новой политической партии, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, американский лидер хотел бы назвать ее «Патриотической партией». Отмечается, что создание новой партии потребует значительных финансовых вложений. При этом у Трампа есть большое число сторонников, часть из которых не была вовлечена в политику Республиканской партии до его прихода к власти.

Отношения Дональда Трампа с некоторыми республиканцами заметно обострились. Так, лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл обвинил действующего президента в беспорядках, произошедших 6 января в Вашингтоне.

13 января палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампу за «подстрекательство к мятежу». Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси подписала статью об импичменте главы Белого дома, документ направлен в сенат.

Верхняя палата конгресса планирует рассмотреть импичмент Трампа после инаугурации избранного лидера страны Джо Байдена, 20 января. В случае утверждения сенатом решения об импичменте на голосование вынесут запрет Трампу баллотироваться впредь.

6 января сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей. Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января, его инаугурация запланирована на 20 января в 12:00 по местному времени (20:00 мск).