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Около 300 мигрантов оккупировали здание бывшего детского сада в Париже

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Примерно 300 мигрантов заняли пустующее здание детского сада в 16-м округе Парижа, потребовав предоставить им укрытие от холода, сообщает 24 января издание Figaro.

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Отмечается, что многие из протестующих ранее разбивали палаточный лагерь на столичной площади Республики, затем их выгнали французские правоохранители, демонтировав сооружения.

Теперь, после того, как мигранты забаррикадировались в школе, парижские власти выделили для них две гимназии, поскольку образовательное учреждение «не отапливается, не безопасно».

«Факт остается фактом: размещение беженцев является государственной компетенцией, и поэтому его службы должны взять на себя и предложить долговременные решения для этих людей», — заявил заместитель мэра Парижа по вопросам миграции и срочного размещения Ян Броссат.

14 января в Брюсселе протесты против произвола полиции переросли в беспорядки. Поводом для демонстрации послужила смерть задержанного 23-летнего мигранта по имени Ибрагим.

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