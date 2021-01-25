Около 300 мигрантов оккупировали здание бывшего детского сада в Париже

Примерно 300 мигрантов заняли пустующее здание детского сада в 16-м округе Парижа, потребовав предоставить им укрытие от холода, сообщает 24 января издание Figaro.

Отмечается, что многие из протестующих ранее разбивали палаточный лагерь на столичной площади Республики, затем их выгнали французские правоохранители, демонтировав сооружения.

Теперь, после того, как мигранты забаррикадировались в школе, парижские власти выделили для них две гимназии, поскольку образовательное учреждение «не отапливается, не безопасно».

«Факт остается фактом: размещение беженцев является государственной компетенцией, и поэтому его службы должны взять на себя и предложить долговременные решения для этих людей», — заявил заместитель мэра Парижа по вопросам миграции и срочного размещения Ян Броссат.



14 января в Брюсселе протесты против произвола полиции переросли в беспорядки. Поводом для демонстрации послужила смерть задержанного 23-летнего мигранта по имени Ибрагим.