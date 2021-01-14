В Брюсселе протесты против произвола полиции переросли в беспорядки

В Брюсселе в среду, 13 января, разрешенный властями митинг на 100 человек против полицейского произвола перерос в столкновения с правоохранителями, в которых участвовали около 500 человек. Радикально настроенные участники беспорядков подожгли полицейский участок и забросали камнями силовиков. Об этом сообщает The Brussels Times.

Поводом для демонстрации послужила смерть задержанного 23-летнего мигранта по имени Ибрагим. По данным прокуратуры бельгийской столицы, парень был арестован 9 января. Во время проверки, связанной с пандемией коронавируса, молодой человек попытался сбежать, но был задержан. По версии стражей порядка, по дороге в полицейский участок он потерял сознание. Парня доставили в больницу, где через несколько часов он скончался.

Митингующие же обвиняют в смерти парня полицейских. Сначала демонстрация проходила мирно, но около 16:00 (19:00 по Москве) начались волнения. Протестующие бросали камни и петарды в полицию, которая несколько раз применила водомет. В результате было разбито окно полицейской машины и вспыхнули пожары, в том числе и в полицейском участке.

По информации Het Laatste Nieuws, в эпицентре беспорядков оказался кортеж бельгийского короля Филиппа. Водитель монарха с помощью полицейских смог быстро вывести машину на соседнюю улицу, король и его кортеж не пострадали.

После этого участники протеста принялись громить расположенные в округе магазины, а затем разошлись по центру Брюсселя.

По данным портала, который ссылается на министра юстиции Винсента Ван Квикенборна, арестованы более 100 демонстрантов.

Местная прокуратура назначила судмедэкспертизу, тело погибшего вскроют для проведения токсикологического исследования. Кроме того, были изъяты записи видеонаблюдения в полицейском участке и на месте задержания. Сейчас их изучают следователи.

22 декабря в американском городе Колумбус, штат Огайо, полицейский застрелил безоружного афроамериканца, державшего в руках сотовый телефон. Офицер Адам Кой ночью прибыл к жилому дому по вызову гражданина, который пожаловался на звуки от работы двигателя автомобиля. Около гаража правоохранитель увидел темнокожего мужчину и спустя несколько секунд выстрелил в него.

Отмечается, что в одной руке у афроамериканца был телефон, а вторая находилась вне поля зрения офицера. От полученного ранения чернокожий мужчина скончался. Позже выяснилось, что погибший Андре Морис Хилл гостил в соседнем доме и не совершал преступления.