Рогозин ответил на блокировку его аккаунта в Facebook

Социальная сеть Facebook заблокировала на 24 часа аккаунт гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина после того, как он прокомментировал публикацию экс-посла США в РФ Майкла Макфола. Об этом Рогозин сообщил «РИА Новости» в воскресенье, 24 января.

«Мой аккаунт забанили на сутки, потому что мой пост якобы нарушает нормы сообщества. Саму публикацию скрыли. Вот вам и вся «свобода слова» на американский манер», — сказал глава «Роскосмоса».

В своем Telegram-канале Рогозин также прокомментировал блокировку аккаунта в Facebook.

«Ваша позиция как пользователя не совпадает с мнением нашей демократической редакции»... Забавные ребята, эти демократизаторы», — написал он.

Макфол опубликовал в своем Twitter несколько сообщений на тему демократии в России. Рогозин отреагировал на публикацию бывшего посла, оставив комментарий на своей странице в Facebook.

Ранее в ноябре в России предложили ввести штрафы для Google и Twitter за цензуру СМИ.

По данным Роскомнадзора, Facebook, Google и Twitter ограничивают доступ к материалам около 20 СМИ РФ, среди которых «РИА Новости», RT, Sputnik и «Россия 1».