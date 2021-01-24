В ФРГ уволили сотрудников службы по уходу за отказ от вакцинации

В Германии директор фирмы по уходу за инвалидами и пожилыми людьми уволил семь сотрудников после их отказа пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 24 января, пишет портал Oe24.

Хотя вакцинацию граждане ФРГ проходят в добровольном порядке, глава фирмы по уходу в городе Дессау-Рослау Рене Вильмер настоял на прививке для своих подчиненных, поскольку они работают с людьми из групп риска по COVID-19. Он поставил сотрудникам ультиматум, после которого уволил неподчинившихся требованию.

«Я делаю все, чтобы защитить наших пациентов. Это моя моральная обязанность», — объяснил свои действия Вильмер.

Вакцинация против коронавируса началась в ФРГ 26 декабря. Первыми препараты получили медики и постояльцы домов престарелых.

Ранее, 15 января, канцлер ФРГ сообщила, что пандемия COVID-19 стала самым серьезным испытанием для Германии за последние годы.

За день до этого, 14 января, стало известно, что Меркель намерена ужесточить в стране ограничения из-за новых штаммов коронавирусной инфекции и ввести «мегалокдаун». Так, будут рассмотрены введение комендантского часа, полный перевод работников на удаленную работу и приостановка работы общественного транспорта.