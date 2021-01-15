Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Глава «Вектора» заявил об отсутствии китайского штамма коронавируса в России
Мир
В США заявили о планах протестующих «убить избранных должностных лиц»
Мир
В Финляндии выявлено 32 случая побочных эффектов после прививки от COVID-19
Мир
Зеленский заявил об отсутствии прогресса в урегулировании в Донбассе
Общество
В России создали выявляющую COVID-19 за час тест-систему
Общество
В прокуратуре предупредили о последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях
Интернет
Роскомнадзор потребовал возобновить доступ к YouTube-каналу ФК «Ахмат»
Общество
Голикова заявила об изучении в России 600 штаммов коронавируса
Экономика
В МВФ отметили усилия России по преодолению кризиса на фоне пандемии
Сюжет:

Меркель признала пандемию самым серьезным вызовом в ФРГ за годы работы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пандемия коронавирусной инфекции стала самым серьезным испытанием для Германии за последние годы. Такое заявление в пятницу, 15 января, сделала канцлер ФРГ Ангела Меркель, обращаясь к участникам онлайн-съезда партии Христианско-демократический союз (ХДС).

Мужской клубок: кто придет на смену Ангеле Меркель
Эксперты уверены, что выборы главы ХДС определят ключевого претендента и на пост канцлера

По ее словам, съезд членов партии стал для нее 14-м за период исполнения обязанностей, добавив, что он может стать последним. В ходе мероприятия Меркель затронула тему вызов, с которыми пришлось столкнуться ФРГ и ЕС, в частности, нелегальная миграция, экономический кризис, безработица и другие.

«В настоящее время мы боремся абсолютно точно с самым серьезным вызовом: с пандемией, которая угрожает нашему здоровью и нашим жизням, которая меняет наш быт», — отметила политик.

Она добавила, что мир за время ее работы во главе немецкого правительства претерпел существенные изменения, которые будут продолжаться высоким темпами. Меркель призвала страны Европы к единству, чтобы добиться укрепления позиций в условиях предстоящих перемен, говорится в аккаунте DW в Twitter.

Накануне, 14 января, стало известно, что канцлер намерена ужесточить в стране ограничения из-за новых штаммов коронавирусной инфекции и ввести «мегалокдаун». Так, будет рассмотрено введение комендантского часа, полный перевод работников на удаленную работу и приостановка работы общественного транспорта.

По данным портала Worldometers, за всё время пандемии в ФРГ зарегистрировано свыше 2 млн случаев COVID-19. При этом выздоровели свыше 1,6 млн человек, скончались чуть более 46 тыс.

Ангела Меркель продолжает оставаться канцлером ФРГ, но уже покинула пост главы ХДС и заявила, что не пойдет на следующий срок. Сейчас партию возглавляет Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Новое правительство выберут 26 сентября 2021 года.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021