Меркель признала пандемию самым серьезным вызовом в ФРГ за годы работы

Пандемия коронавирусной инфекции стала самым серьезным испытанием для Германии за последние годы. Такое заявление в пятницу, 15 января, сделала канцлер ФРГ Ангела Меркель, обращаясь к участникам онлайн-съезда партии Христианско-демократический союз (ХДС).

По ее словам, съезд членов партии стал для нее 14-м за период исполнения обязанностей, добавив, что он может стать последним. В ходе мероприятия Меркель затронула тему вызов, с которыми пришлось столкнуться ФРГ и ЕС, в частности, нелегальная миграция, экономический кризис, безработица и другие.

«В настоящее время мы боремся абсолютно точно с самым серьезным вызовом: с пандемией, которая угрожает нашему здоровью и нашим жизням, которая меняет наш быт», — отметила политик.

Она добавила, что мир за время ее работы во главе немецкого правительства претерпел существенные изменения, которые будут продолжаться высоким темпами. Меркель призвала страны Европы к единству, чтобы добиться укрепления позиций в условиях предстоящих перемен, говорится в аккаунте DW в Twitter.

Накануне, 14 января, стало известно, что канцлер намерена ужесточить в стране ограничения из-за новых штаммов коронавирусной инфекции и ввести «мегалокдаун». Так, будет рассмотрено введение комендантского часа, полный перевод работников на удаленную работу и приостановка работы общественного транспорта.

По данным портала Worldometers, за всё время пандемии в ФРГ зарегистрировано свыше 2 млн случаев COVID-19. При этом выздоровели свыше 1,6 млн человек, скончались чуть более 46 тыс.

Ангела Меркель продолжает оставаться канцлером ФРГ, но уже покинула пост главы ХДС и заявила, что не пойдет на следующий срок. Сейчас партию возглавляет Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Новое правительство выберут 26 сентября 2021 года.