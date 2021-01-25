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Чешуя бытия: рыбные дни на Дальнем Востоке

«Народная рыбалка» плавно перешла в Фестиваль корюшки
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Во Владивостоке прошло необычное мероприятие: спортивное состязание, совмещенное с самым настоящим «праздником живота». Фестиваль подледного лова рыбы «Народная рыбалка» и гастрономический Фестиваль корюшки собрали множество поклонников посидеть над лункой и не меньше любителей рыбы, которую по праву считают одной из вкуснейших на свете. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Просверлить лунку во льду так, чтобы не распугать собравшуюся внизу рыбу, — настоящее искусство
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Добытую корюшку жарили, как и положено, тут же на мангалах, установленных вдоль Спортивной набережной
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
У каждого любителя подледного лова свои маленькие технологические секреты
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Медитация в процессе наблюдения за поплавком в этих богатых рыбой водах неизменно приносит ожидаемую победу
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
«Правильная» корюшка чуть-чуть пахнет свежим огурцом и поедается немедленно после приготовления
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Прекрасный пол также не остался в стороне от общего ажиотажа и успешно показал свои рыболовные таланты
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Участники фестиваля подледного лова рыбы на льду акватории Амурского залива во Владивостоке
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Гастрономический Фестиваль корюшки стал ярким событием выходных во Владивостоке
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Самые маленькие жители Владивостока присоединились к взрослым рыбакам
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После удачного улова можно и вздремнуть; мороз настоящему рыбаку не помеха
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