Чешуя бытия: рыбные дни на Дальнем Востоке

Во Владивостоке прошло необычное мероприятие: спортивное состязание, совмещенное с самым настоящим «праздником живота». Фестиваль подледного лова рыбы «Народная рыбалка» и гастрономический Фестиваль корюшки собрали множество поклонников посидеть над лункой и не меньше любителей рыбы, которую по праву считают одной из вкуснейших на свете. Подробности — в фотогалерее «Известий»