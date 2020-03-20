Рыбный дух: что можно найти на пляже в Муйне

Муйне — бывшая рыбацкая деревушка на юго-востоке Вьетнама, а ныне популярный развивающийся курорт. Сюда едут любители солнца, моря и виндсерфинга со всего мира. Что можно найти в Муйне сейчас — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Global Look Press/Gerhard Zwerger-Schoner
Поселок тянется вдоль побережья и представляет собой один большой пляж. В западной его части расположились дорогие отели, а восточная — по-прежнему принадлежит рыбакам
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Фото: Getty Images/Jane1e
Путешественники часто заходят в деревню посмотреть, как живут рыбаки, оценить улов и, возможно, чего-нибудь купить
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Фото: Getty Images/I.S.S Photography
Пик торговой активности приходится на 6 утра — в это время местные жители возвращаются с ночной рыбалки и раскладывают прямо на песке свою добычу. Один самых интересных местных аттракционов — торг вслепую, когда покупатель договаривается о цене, не видя товара. Иногда в купленном наборе обнаруживаются очень интересные экземпляры
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Фото: Global Look Press/Gerhard Zwerger-Schoner
Уклад жизни в деревне не меняется веками
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Фото: Global Look Press/Gerhard Zwerger-Schoner
Здесь по-прежнему стоят покосившиеся рыбацкие хижины, берег завален остатками улова, рыбьей чешуей и потрохами, обрывками сетей и обломками снастей
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Фото: Getty Images/Dmitry Pisanko
По вечерам рыбаки плетут сети, чинят снасти, готовятся к ночному лову
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Фото: Global Look Press/Godong/Pascal Deloche
Тум-чай — лодки-корзины местных рыбаков, на которых они выходят в море
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Фото: Getty Images/PRADEEP87
В Муйне есть даже своя смотровая площадка, с нее открывается необычный вид на море, по которому разбросаны сотни разноцветных суденышек
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Фото: Global Look Press/Gerhard Zwerger-Schoner
Закаты и восходы в рыбацком порту — один из самых популярных сюжетов для фото
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