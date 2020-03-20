Рыбный дух: что можно найти на пляже в Муйне

Пик торговой активности приходится на 6 утра — в это время местные жители возвращаются с ночной рыбалки и раскладывают прямо на песке свою добычу. Один самых интересных местных аттракционов — торг вслепую, когда покупатель договаривается о цене, не видя товара. Иногда в купленном наборе обнаруживаются очень интересные экземпляры