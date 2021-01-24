Мамедов назвал неожиданным исход боя между Порье и Макгрегором

Никто не мог ожидать, что на турнире UFC 257 американец Дастин Порье отправит в нокаут ирландца Конора Макгрегора. Такое мнение в воскресенье, 24 января, высказал боксер, тренер Вели Мамедов в беседе с телеканалом РЕН ТВ.

«Такого исхода поединка не ожидал никто. У всех было мнение, что либо Макгрегор нокаутирует Порье в ранних раундах, либо что Порье постарается протянуть бой за грань третьего раунда и там уже «передышать» на функциональных кондициях Конора. Но поединок завершился совершенно неожиданно для всех», — отметил он.

По мнению тренера, в начале боя Порье был растерян от напора Макгрегора и пытался занять выгодную для себя дистанцию, однако ему это не удавалось.

«Порье выжидал, чтобы сделать неожиданный взрыв. Порье молодец, подготовился очень грамотно и четко, возможно, простой Конора в два года — это непросто», — сказал тренер.

Поединок между Макгрегором и бывшим обладателем временного пояса в легком весе Порье прошел на «бойцовском острове» в Абу-Даби. Порье отправил соперника в нокаут во втором раунде.

Ранее российский тяжелоатлет Михаил Кокляев предрек победу ирландца в бою с американцем.

Накануне боя чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что если бой завершится рано, то победит ирландец. Однако он указывал, что если бывший обладатель временного пояса в легком весе продержится до третьего или четвертого раунда, он побьет соперника.

Макгрегор и Порье уже бились шесть лет назад, тогда ирландец одержал сокрушительную победу.