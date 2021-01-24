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СПЧ не увидел нарушений при задержаниях на незаконных акциях в России

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Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что не увидел нарушений в задержаниях участников незаконных протестов.

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«Эти акции незаконны. Мало того, что они не согласованные, так они проходят в период эпидемий. Конечно, надо говорить о незаконности акций, а не о задержаниях. Я абсолютно не вижу нарушения. Это что первые задержания у нас? Это не первые несогласованные митинги», — цитирует его издание «Подъем» 23 января.

Федеев выразил уверенность, что в случае отсутствия провокаций и беспорядков правоохранители только составят акт об административном правонарушении демонстрантов и отпустят.

Кроме того, глава СПЧ призвал расследовать «вовлечение» подростков в мероприятия, назвав такую деятельность «отвратительной» и «безответственной».

«Отвратительная история. Это требует расследования. Потому что масштаб агитационной кампании в TikTok, в первую очередь призывающей несовершеннолетних выходить на эти акции, очень серьезен», — пояснил он.

Ранее в субботу в разных городах России прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге задержано несколько десятков человек, среди которых есть дети. Одна из задержанных — 17-летняя девушка, которая раздавала листовки. По данным ГУ МВД России по Москве, на Пушкинской площади столицы на несанкционированное мероприятие собралось около 4 тыс. человек, среди них были дети. Ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение несовершеннолетних в беспорядки карается законом.

Накануне СК РФ возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов об участии в акциях протеста.

За день до этого в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции.

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