Юрист рассказал о новых штрафах для автомобилистов в 2021 году

Управляющий партнер компании «Позиция Права» Егор Редин рассказал, какие штрафы для автомобилистов появились в 2021 году.

В частности, в КоАП появилась новая норма, согласно которой автомобилистов ждет предупреждение или штраф от 1 до 3 тыс. рублей за оставление разукомплектованных или брошенных машин. По словам Редина, в неюридической среде такую меру прозвали «штраф за автохлам».

Штрафом до 2 тыс. рублей будут наказывать за мойку автомобиля в запрещенных местах, за остановку на газонах и других областях с зелеными насаждениями, а также проезд по этим территориям автовладельца ждет штраф от 1,5 до 4 тыс. рублей. За стоянку, остановку и проезд по детским игровым и спортивным площадкам выпишут штраф от 2 до 5 тыс. рублей.

Кроме того, была дополнена статья об отказе от прохождения медицинского освидетельствования: если в салоне находится несовершеннолетний, то водителя могут оштрафовать на 50 тыс. рублей, а также лишить прав на срок от 2-х до 3-х лет.

Также в 2021 году продолжится внедрение процедуры оформления аварий без пострадавших по системе европротокола, отметил Редин.

«Ранее в тестовом режиме заработало мобильное приложение «Помощник ОСАГО», которое позволяет не только зафиксировать детали аварии, но и направить в страховую извещение в электронном виде», — пишет «Прайм» в воскресенье, 24 января.

По словам эксперта, ранее это можно было сделать лично или с помощью заказного письма.

11 января сообщалось, что Минюст и МВД в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) хотят ужесточить наказание для водителей. В частности, автомобилиста, совершившего три грубых нарушения ПДД в течение года, предлагают лишать прав на срок до полутора лет.