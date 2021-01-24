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В Нижнем Новгороде создали прототипы вакцин от COVID-19 и ВИЧ

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Нижегородские ученые работают над созданием генно-инженерных вакцин для профилактики вирусных инфекций, в том числе COVID-19 и ВИЧ, сообщается 23 января на сайте регионального правительства.

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Этим занимаются специалисты Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Академика И.Н. Блохиной и ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

Отмечается, что ученые уже создали прототипы вакцин против норовирусной, ротавирусной, ВИЧ-инфекции, а также прототип вакцины против коронавируса на основе оригинальной молекулярной платформы мирового уровня.

«Молекулярная платформа коронавирусной вакцины основана на использовании неинфекционных химерных вирусных частиц, несущих в себе части норовируса и коронавируса», — рассказал руководитель лаборатории иммунохимии НИИ эпидемиологии и микробиологии Виктор Новиков.

По его словам, разрабатываемая вакцина от COVID-19 является мукозальной (капли в нос) и применима для детей и лиц пожилого возраста.

Работу над вакциной от ВИЧ нижегородские специалисты ведут при содействии коллег из Новосибирска и Санкт-Петербурга, поясняет «Газета.ру». Кроме того, ведутся переговоры о поддержке со стороны Приволжского исследовательского медицинского университета на этапах доклинических и клинических испытаний.

Ранее в это день стало известно, что подмосковные врачи запатентовали метод лечения беременных с коронавирусной инфекцией.

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