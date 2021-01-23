Подмосковные врачи запатентовали метод лечения беременных с COVID-19

Новый метод лечения беременных пациенток с бронхо-легочной патологией и фетоплацентарной недостаточностью разработали сотрудники Московского областного НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ).

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава в пятницу, 22 января, врачи учреждения, помимо основного лечения, стали применять термический гелиокс — гелиево-кислородную смесь, подогретую до 50–60°С.

Отмечается, что лечение с помощью этой технологии на данный момент применяется в случае тяжелого течения болезни, вызванной коронавирусом.

«Применение ингаляций гелиокса для усиления доставки кислорода к тканям плода в условиях фетоплацентарной недостаточности, в сочетании с небулайзерной терапией, позволило повысить эффективность лечения, нормализовать функцию внешнего дыхания и ликвидировать гипоксию, связанную с неконтролируемым течением бронхиальной астмы у беременных», — рассказал директор МОНИИАГ Василий Петрухин.

Ведущие специалисты учреждения более трех лет разрабатывали инновационный метод лечения, за годы научной работы было проведено лечение 81-й пациентки с вышеописанными диагнозами.

20 января замдиректора Центра им. Гамалеи Денис Логунов рассказал, что беременные женщины могут делать прививку от коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V» без ограничений. При этом он отметил, что в мире пока не проводились необходимые исследования.