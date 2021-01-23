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Диетолог рекомендовала воздержаться от обезжиренных молочных продуктов в пандемию

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Диетолог Маргарита Королева рекомендовала отказаться от употребления обезжиренных молочных продуктов в пандемию. Об этом сообщил в субботу, 23 января, портал Nation News.

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«Обезжиренные молочные продукты вообще нехороши во время вирусных инфекций, в такие периоды следует употреблять полужирные. Насыщенные жиры обеспечивают клеточный иммунитет даже на уровне альвеолярного аппарата легких и препятствуют проникновению в них коронавирусной инфекции», — объяснила она.

Королева отметила, что лучше во время пандемии включить в рацион натуральные продукты, которые хорошо усваиваются организмом — мясо птицы, рыба, овощные салаты, зелень, орехи и зерновые.

Кроме того, диетолог рекомендовала усилить иммунную защиту. Для этого необходимо употреблять полезные жиры. Они содержатся в рыбах северных морей, авокадо, нерафинированных растительных маслах. Также будут полезны для иммунитета источники полноценного белка — полужирное мясо птицы, говядина, бобовые и рыба.

«Чтобы белки хорошо усваивались, их нужно сочетать с «правильными гарнирами» - овощными и зелеными салатами. Тогда поступившие из них в организм аминокислоты будут строить элементы иммунной системы, которая поддержит нашу оборону от вирусов», — подытожила врач.

В начале ноября прошлого года главный внештатный диетолог Минздрава России, академик РАН Виктор Тутельян рассказал о правильном питании в холодное время года. По его словам, в холода желательно отдавать предпочтение доступным сезонным овощам и фруктам, а не экзотическим.

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