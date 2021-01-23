Мэр Саратова потребовал наказать виновных в гибели ребенка из-за упавшего с крыши льда

Мэр Саратова Михаил Исаев потребовал наказать виновных в смерти 11-летнего мальчика, погибшего после падения на него глыбы льда с крыши многоквартирного дома. Об этом сообщила в субботу, 23 января, пресс-служба городской администрации.

«Виновные в данном происшествии должны быть наказаны по всей строгости закона. Уверен, что в ходе следственных мероприятий будет дана объективная оценка случившемуся. Родным и близким погибшего мальчика приношу самые искренние соболезнования», — процитировали Исаева в пресс-службе.

Мэр подчеркнул, что муниципалитет неоднократно предупреждал собственников зданий о необходимости очистки кровель и козырьков накануне резкого потепления. По его словам, на протяжении всего зимнего периода были и предупреждения о последствиях, вплоть до уголовной ответственности, за нарушение данного требования, передает «Газета.ру».

Трагедия произошла днем 23 января на улице Азина в Заводском районе в Саратове. Как сообщили в региональном Следственном комитете (СК), ребенок получил травму, несовместимую с жизнью. По факту гибели мальчика следователи и прокуратура приступили к проверкам.

В марте 2020 года в Екатеринбурге на маму с двумя детьми с крыши рухнула глыба льда. Сообщалось, что сильно пострадала женщина, а детей почти не задело. Пострадавшие были госпитализированы.

В том же месяце на жительницу Иркутска упала ледяная глыба с крыши одного из жилых домов. 45-летняя женщина получила травму головы из-за упавшего на нее куска льда.