Ледяная глыба обрушилась с крыши на мать с детьми в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на Уралмаше на маму с двумя детьми с крыши рухнула глыба льда, сообщает очевидец. Инцидент произошел у дома №55 на улице Победы.

Как отмечает свидетель произошедшего, больше пострадала женщина, она едва держалась на ногах, детей почти не задело. Прохожие помогли им дойти до ближайшего магазина, где они дождались приезда скорой помощи. Сейчас они доставлены в больницу. На крыше осталась часть льда, которая может рухнуть в любой момент. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

Ранее следователи начали проверку после появления информации о том, что на жительницу Иркутска упала ледяная глыба с крыши одного из жилых домов. 45-летняя женщина получила травму головы из-за упавшего на нее куска льда в Юбилейном микрорайоне. По результатам проверки может быть возбуждено уголовное дело.