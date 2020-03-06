СКР начал проверку после падения ледяной глыбы на жительницу Иркутска

Следователи проводят проверку после появления информации о том, что на жительницу Иркутска упала ледяная глыба с крыши одного из жилых домов. Об этом случае сообщили местные СМИ. Женщина получила повреждения.

По результатам проверки может быть возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на СУ СКР по Иркутской области.

По данным СМИ, 45-летняя женщина получила травму головы из-за упавшего на нее куска льда. Это произошло у одного из жилых домов в Юбилейном микрорайоне в Иркутске.

6 марта сообщалось, что в Таре в Омской области снег с крыши дома сошел на головы двух девушек. Одна из них была госпитализирована.