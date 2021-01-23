AstraZeneca объявила о сокращении поставок вакцины более чем на 50%. Фармкорпорация уведомила о своих планах Еврокомиссию. Фирма не сможет выполнить обязательства по контракту с ЕС, передает телеканал «Известия». В Еврокомиссии отметили, что недовольны срывом договора. AstraZeneca должна была поставить Евросоюзу 80 млн доз препарата. Теперь в компании заявляют, что смогут направить лишь 30 млн доз. Вакцину AstraZeneca в Европе сертифицируют через пару недель.

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