Кристофер Нолан прекратит сотрудничество с Warner Bros.

Известный режиссер Кристофер Нолан собирается прекратить сотрудничество с Warner Bros., об этом сообщает газета Wall Street Journal. Недовольство мэтра киноиндустрии вызвала новая стратегия студии, передает телеканал «Известия». Компания будет выпускать проекты не только в кинотеатрах. Премьеры сразу пойдут и на стриминговом сервисе. Решение принято без учета мнения кинематографистов. Нолан публично возмутился новой политикой Warner Bros. Режиссер отметил, что так нельзя относиться к людям, которые многое вкладывают в свои фильмы. Против новой стратегии студии выступил и Дени Вильнёв.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.