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Воробьев призвал граждан не участвовать в незаконной акции 23 января

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что право высказывать свое мнение должно реализовываться в рамках закона. Так он прокомментировал призывы к молодежи принять участие в несанкционированной акции 23 января, передает телеканал «Известия».

Воробьев подчеркнул, что участие в данной акции может повлечь за собой самые серьезные последствия. Он также обратился к родителям с просьбой провести разговор с подростками и убедить их отказаться от участия в незаконном мероприятии.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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