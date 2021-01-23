Воробьев призвал граждан не участвовать в незаконной акции 23 января

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что право высказывать свое мнение должно реализовываться в рамках закона. Так он прокомментировал призывы к молодежи принять участие в несанкционированной акции 23 января, передает телеканал «Известия».

Воробьев подчеркнул, что участие в данной акции может повлечь за собой самые серьезные последствия. Он также обратился к родителям с просьбой провести разговор с подростками и убедить их отказаться от участия в незаконном мероприятии.

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