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Режиссер Дружинина получила почетный приз «Золотого орла»

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Режиссер Светлана Дружинина получила почетный приз национальной кинематографической премии «Золотой орел» за вклад в искусство, передает корреспондент «РИА Новости» с церемонии награждения в пятницу, 22 января.

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«Наверное, нужно говорить слова, но время позднее... Могу сказать только, что без этого жить невозможно», — сказала режиссер. Зал аплодировал ей стоя.

Светлана Дружинина — народная артистка России (2001), заслуженный деятель искусств РСФСР (1989), академик Петровской академии наук и искусства, Лауреат Национальной премии общественного признания достижений женщин «Олимпия» Российской Академии бизнеса и предпринимательства (2002). Награждена орденами Почета (2006) и Дружбы (2012). Режиссер и сценарист четырехсерийного художественного фильма о гардемаринах, сериала «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII», картин «Принцесса цирка», «Сватовство гусара» и других.

В приветственной телеграмме участникам и гостям XIX церемонии вручения национальной премии «Золотой орел» президент России Владимир Путин выразил надежду, что эта «заслуженная награда» вдохновит деятелей кинематографа «на новые свершения, поможет в воплощении неординарных идей, которые обязательно найдут отклик у зрителя».

В 2020 году почетный приз премии вручили актрисе Алисе Фрейндлих, которая снялась в фильмах «Неоконченная повесть», «Служебный роман», «Сталкер», «Д' Артаньян и три мушкетера», «Карп отмороженный», «Жестокий романс» и многих других.

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