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Путин назвал премию «Золотой орел» бесспорным свидетельством успешности проектов

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«Золотой орел» является престижной профессиональной премией в области кинематографии, которую присуждают за яркие достижения в сфере киноискусства и значимый вклад в развитие отечественной культуры. Об этом в пятницу, 22 января, заявил президент России Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам и гостям XIX церемонии вручения национальной премии «Золотой орел».

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«Многие годы она (премия «Золотой орел». — Ред.) является бесспорным свидетельством успешности проектов, позволяет судить об их высоком художественном уровне», — подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что «вручение премии» является «большим событием для всех лауреатов, для команд, которые трудились над интересными творческими замыслами, посвящали себя их продвижению».

«Уверен, что эта заслуженная награда вдохновит вас на новые свершения, поможет в воплощении неординарных идей, которые обязательно найдут отклик у зрителя», — подытожил он.

Глава государства также пожелал участникам мероприятия здоровья, удачи и всего доброго.

«Золотой орел» — национальная кинопремия. Вручается с 2002 года. Победителей выбирает Национальная академия кинематографических искусств и наук России во главе с режиссером Владимиром Наумовым.

В 2019 году лучшим фильмом года признали криминально-драматический триллер «Текст» Клима Шипенко по роману Дмитрия Глуховского.

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