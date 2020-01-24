«Текст» Клима Шипенко получил «Золотого орла» как лучший фильм
Лучшим фильмом 2019 года по версии кинопремии «Золотой орел» стал «Текст» Клима Шипенко, сообщает 24 января телеканал «Россия 24».
За главную награду также боролись картины «Т-34» Алексея Сидорова, «Одесса» Валерия Тодоровского, «Дылда» Кантемира Балагова и «Бык» Бориса Акопова.
Лучшим актером был назван Александр Петров за роль в «Тексте». В этой номинации он был представлен дважды, в том числе как исполнитель роли в фильме «Т-34». Его единственным соперником был сыгравший в «Быке» Юрий Борисов.
«Золотого орла» в женской актерской номинации получила Виктория Мирошниченко за роль в «Дылде». Конкуренцию ей составили актрисы Стася Милославская («Бык») и Ирина Старшенбаум («Т-34»).
Лучшим режиссером выбран Алексей Сидоров за постановку фильма «Т-34». Он в этой номинации обошел Кантемира Балагова («Дылда») и Клима Шипенко («Текст»).
Почетного «Золотого орла» получила артистка Алиса Фрейндлих.
Ранее сообщалось, что актеры Анна Михалкова и Павел Деревянко получили премии «Золотой орел» за роли в сериалах.
«Золотой орел» — национальная кинопремия. Вручается с 2002 года. Победителей выбирает Национальная академия кинематографических искусств и наук России во главе с режиссером Владимиром Наумовым.