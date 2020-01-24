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«Текст» Клима Шипенко получил «Золотого орла» как лучший фильм

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Лучшим фильмом 2019 года по версии кинопремии «Золотой орел» стал «Текст» Клима Шипенко, сообщает 24 января телеканал «Россия 24».

За главную награду также боролись картины «Т-34» Алексея Сидорова, «Одесса» Валерия Тодоровского, «Дылда» Кантемира Балагова и «Бык» Бориса Акопова.

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Лучшим актером был назван Александр Петров за роль в «Тексте». В этой номинации он был представлен дважды, в том числе как исполнитель роли в фильме «Т-34». Его единственным соперником был сыгравший в «Быке» Юрий Борисов.

«Золотого орла» в женской актерской номинации получила Виктория Мирошниченко за роль в «Дылде». Конкуренцию ей составили актрисы Стася Милославская («Бык») и Ирина Старшенбаум («Т-34»).

Лучшим режиссером выбран Алексей Сидоров за постановку фильма «Т-34». Он в этой номинации обошел Кантемира Балагова («Дылда») и Клима Шипенко («Текст»).

Почетного «Золотого орла» получила артистка Алиса Фрейндлих.

Ранее сообщалось, что актеры Анна Михалкова и Павел Деревянко получили премии «Золотой орел» за роли в сериалах.

«Золотой орел» — национальная кинопремия. Вручается с 2002 года. Победителей выбирает Национальная академия кинематографических искусств и наук России во главе с режиссером Владимиром Наумовым.

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