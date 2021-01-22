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В Подмосковье выявили 15 преступников с помощью геномной экспертизы

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В Московской области сотрудники полиции в течение 2020 года благодаря геномной экспертизе установили 15 человек, совершивших преступления. Об этом ТАСС 22 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД России региона по итогам расширенной коллегии главка.

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Отмечается, что в 2020 году правительством Московской области и ГУ МВД реализовывался совместный проект, направленный на получение геномных профилей ранее судимых лиц.

«В рамках этой работы сотрудниками полиции передано в Бюро судебно-медицинской экспертизы более 2,5 тыс. образцов, содержащих геномную информацию. По результатам проведенных экспертиз установлено 15 лиц, причастных к совершению преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в главке сообщили, что по итогам 2020 года количество преступлений в Подмосковье сократилось на 4%. В частности, на 15% снизилось число убийств, на 26% стало меньше разбойных нападений, на 24% — вымогательств.

Также полицейские Московской области в 2020 году раскрыли 47 тыс. преступлений и выявили более 32 тыс. лиц, совершивших уголовно наказуемые деяния.

Накануне начальник столичного главка МВД России Олег Баранов заявил, что за прошедшие пять лет число убийств в Москве сократилось на 37%.

В Министерстве внутренних дел России 22 января сообщили, что в 2020 году от преступных посягательств в стране погибли 22,7 тыс. человек, еще 35,6 тыс. человек был причинен тяжкий вред здоровью, пишет «Газета.ру».

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